受到中國大陸鋼價全面上漲激勵，澳洲銷往大陸的鐵礦砂價格再傳漲聲，每公噸漲到126.6美元，創7個月來新高。對此，中鋼認為，原料價格上漲，對鋼價有撐，期待整體市場信心與需求增強，以推升鋼價跟著走揚。

中鋼(2002)上週五召開董事會，通過買回庫藏股案，規劃買回1.5億股、15萬張，執行期間自112年11月6日起至113年1月5日。受此激勵，中鋼6日股價大漲，終場每股上漲0.45元，重新站上25元，收在25.00元、單日漲幅1.83％，單日成交量放大到38,538張。

鋼鐵專家指出，鐵礦11月3日微漲持穩，每公噸維持在126美元以上價位。主要是大陸鋼價再度走強，且交易轉趨活絡，同時其鐵水產量僅僅小降，依然居於高位，支撐鐵礦維穩，為7個月以來新高。

鐵礦上週明顯走強，週初開高後，僅週2回檔，接著連續3日走高；62%品位澳洲粉礦3日運往大陸的價格小漲0.1美元，來到126.6美元，在日前創下4月1日以來的7個月新高之後，算是持穩的態勢。

市場人士表示，鐵礦11月以來連續3天都上漲，累計大漲3.1美元，漲幅2.4%，且上週整週共大漲4.8美元，漲幅3.9%，為連續收紅，累計今年以來上漲9.25美元，漲幅7.9%。

專家分析，因大陸黑色期貨商品全面飄紅，且其建築鋼材續強，帶動現貨熱軋等5大鋼品全面上漲，同時，其鐵水上週日均產量225.3萬噸，環比僅下降3萬噸，表明產量沒有明顯下降，支撐鐵礦維穩小漲。

另外，大陸鐵礦到港量及庫存量仍偏低，也對鐵礦形成支撐。市場人士表示，由於成本支撐，大陸部份鋼廠挺價，鋼價短期將偏強震盪，基此，鐵礦將會是持穩走勢，後續觀察重點在於大陸鐵水產量的變化。