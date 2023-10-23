因應後疫實體餐飲大爆發，遠百（2903）旗下板橋大遠百再添億元級以上餐廳，乾杯集團「老乾杯」與「黑毛屋本家」23日同步進駐板大11樓，拿下超過百坪營業規模，估一年可貢獻逾四億元業績，客單可望挑戰全台最高。

乾杯董事長平出莊司指出，目前全台有15家黑毛屋、15家乾杯，除了此次雙品牌打造新北旗艦店，更首度斥資600萬元打造「K Lounege貴賓廳」，讓等候民眾可以入店前先享用免費飲品；他同時預告，11月將在嘉義耐斯王子飯店17樓開出全新品牌頂級鍋物「黑毛屋招待所」，人均消費3000元，有望PK高單火鍋橘色涮涮屋。

平出莊司表示，原本老乾杯在嘉義耐斯王子飯店業績表現超乎預期，單月業績曾衝破上千萬元，名列全分店排行前五名，恰好嘉義老乾杯隔壁有空間，斥資上千萬元打造「黑毛屋招待所」，預期有86個座位、7間包廂，其中一間還有KTV設施，提供活體海鮮、和牛等食材。

板橋大遠百老乾杯在試營運時客單價已飆上全台第二，黑毛屋本家酒水也衝上分店冠軍，乾杯集團認為，趁著百貨周年慶及新北耶誕城登場，業績有望挑戰全台客單第一。

目前板橋大遠百與台中大遠百均在周年慶期間，遠百總經理徐雪芳指出，整體周年慶因台中、板橋均有部分樓面在改裝，但相對去年仍有5-6％成長，大家都很努力，且上半年業績成長大，估全年仍可望創新高，至於明年上半年景氣，因板大、台中大遠百等大店改裝陸續在3月、5月等登場，樂觀明年上半年仍有動能支撐。