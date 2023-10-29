2023FIBA3X3台北挑戰賽29日從八強階段開始打起，最終世界排名第2奧地利Vienna展現強大實力，一路殺進冠軍賽擊敗強敵立陶宛Marijampole Mantinga，奪下本次台北挑戰賽冠軍頭銜並獨贏兩萬美金，這也是繼10月初他們拿下FIBA3X3第100站大師賽冠軍後再次創下佳績，打進冠軍賽的兩隊則取得11月在巴林舉辦的麥納麥大師賽參賽資格。

稍早八強賽事，世界排名第2奧地利Vienna碰上排名第9蒙古Ulaanbaatar，Vienna在比賽前段即取得領先並保持到終場，21比13率先晉級四強；本次挑戰賽首場隊友受傷後，便以3人陣容應戰的日本Saitama，八強賽與大陸杭州隊奮戰到最後一刻才敗下陣來，最終由大陸杭州16比15搶下四強席次。

另一邊荷蘭Amsterdam HiPRO碰上同樣經驗老道美國Princeton，雙方一路著鑿戰到19比19，靠著荷蘭國寶Worthy de Jong一記長射以21比19擊敗對手晉級四強；立陶宛Marijampole Mantinga靠著連續外圍命中創造領先優勢，終場22比10擊敗日本Yokohama，確立四強名單。

四強階段，奧地利Vienna上緊發條，開賽6分多鐘便以21比14擊敗大陸杭州率先搶進冠軍賽，立陶宛Marijampole Mantinga則是與FIBA3X3頂級賽事常客荷蘭Amsterdam打得激烈，最終立陶宛守住比賽戰果，以21比15取下另一張冠軍賽門票。

到了冠軍賽，奧地利Vienna在防守上提升強度，讓立陶宛Marijampole命中率下滑，整場只拿下10分，Vienna團隊則是靠著流暢的進攻技巧，最終在冠軍賽以22比10順利收下冠軍，陣中的Enis Murati也獲頒此次賽事MVP殊榮。

賽後頒獎典禮台北市長蔣萬安也蒞臨賽事現場，將冠軍帽及冠軍獎金頒發給Vienna，祝賀他們再次創下佳績；此次FIBA3X3挑戰賽也是繼2017年在台北舉辦後，暌違六年再次回到台北，無論是球員表現、賽事轉播及現場觀賽體驗都帶給熱愛籃球的球迷更上一階的感官體驗。