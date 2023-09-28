杭州亞運跆拳道賽況持續進行，今天中華隊有兩位選手參賽，分別是女子67公斤以上級潘昀慈以及男子80公斤以上級李孟恩，李孟恩2比1驚險擊敗烏茲別克選手成功闖進四強，至少進帳一面獎牌；潘昀慈雖然闖過首輪，可惜八強賽0比2不敵韓國好手李多嬪，無緣闖進四強

李孟恩首戰黎巴嫩選手拉希，第一回合雙方激戰至13比13平手，但靠著攻擊優勢贏得此回合；第二回合李孟恩不給對手任何機會，7次踢中對手身體，17比4輕鬆獲勝。

比賽來到八強賽，李孟恩對上烏茲別克選手拉法洛維奇，第一回合李孟恩在最後18秒的一季上端攻擊得手，4比3成功逆襲；第二回合李孟恩無法突破對方防線0比8敗陣，決勝回合李孟恩加強防守，並且在中端攻擊得手取得領先，對手教練在最後3秒提出申訴遭到駁回，李孟恩4比3險勝，成功闖進下午的四強賽，保底一面獎牌。

潘昀慈首戰面對塔吉克選手阿卜度薩洛娃，雙方實力懸殊，潘昀慈10比1、5比0輕鬆獲勝。稍作休息之後潘昀慈在八強賽遭遇強敵李多嬪，第一回合被踢中1次頭部，中端也失守多次，5比9落敗；第二回合潘昀慈加強攻勢，並且在最後1秒還取得領先優勢，沒想到卻過於保守想要閃避，導致被對手抓住機會踢中身體失2分，5比6被逆轉而飲恨敗下陣來。