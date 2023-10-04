一度成為拳擊逃兵，「排灣族戰士」賴主恩重拾拳擊手套後。今天在杭州亞運拳擊男子63.5公斤級打下銀牌，他希望透過自己的故事鼓勵更多同樣面臨低潮的人，「努力做自己的太陽，成為別人的光。」

賴主恩今天在金牌戰以0比5不敵今年世錦賽銀牌、蒙古好手巴塔爾蘇赫，無緣站上頒獎台最高位置，但他不覺得遺憾，「他是很有經驗，也是我很崇拜的對手，從剛進國訓第一次打成年組比賽就看過他，今天就是全力發揮，雖然試圖要去破壞技術，但他經驗真的太好。」

這次杭州行，賴主恩獲滿滿，在信心、技術都有很大提升，先前拳擊隊曾到烏茲別克移地訓練1個月，原本他還擔心自己發揮不好，但成果都有呈現在這次亞運上，「對我來講是很棒的經驗。」

與「阿甘」甘家葳一起終結亞運男子拳擊53年獎牌荒，賴主恩希望這股男子拳擊士氣能夠延續下去，不要有斷層出現，他認為，台灣的拳擊風氣還可以更好，「我不敢說我是國內最強的，比我強的人還很多，但就是沒堅持下來，我覺得很可惜。」