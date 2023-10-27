來自美國的普林斯頓隊。(黃及人攝)

繼2017年FIBA3X3台北挑戰賽後，FIBA3X3挑戰賽28、29日兩天再次回到台北舉行，今年共有來自10個國家或地區的16支球隊齊聚台北市中正紀念堂，共同爭搶最後冠軍頭銜。

這次包含FIBA 3x3史上第100站大師賽冠軍世界排名第2的維也納、世界排名第5荷蘭國家隊班底的阿姆斯特丹、2023亞洲盃冠軍剛拿下上海大師賽世界排名第9的蒙古烏蘭巴托、2023日本3x3.EXE年度總冠軍琦玉ALPHAS及5支國內頂尖隊伍，賽事精彩可期。

負責主辦的ABSOLUTE 3X3也在27日舉辦賽前歡迎晚宴，更由瑞銀總經理Dennis逐隊致贈高蛋白補充品，希望各隊能在這次台北挑戰賽交出優異表現，努力擠進29日的最終決賽。

28日上午比賽現場也將舉辦兒童3X3籃球體驗營，目前比賽場地中正紀念堂前廣場也都布置完畢，歡迎民眾28、29日兩天前往現場觀看3X3籃球的高強度對抗魅力。