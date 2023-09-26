國民女友羅嘉翎，剛才在女子57公斤量級2比0輕鬆擊敗烏茲別克選手米拉布札洛娃，成功闖進四強，至少進帳一面獎牌。

東京奧運銅牌得主羅嘉翎，今年杭州亞運帶傷上陣，但阻擋不了她強烈求勝慾望，首戰2回合都完封不丹選手之後，8強賽面對烏茲別克選手，第一回合靠著兩次中端和頭部攻擊得手7比3獲勝。

第二回合羅嘉翎的攻勢更加兇猛，羅嘉翎三次中端得手，最後1秒踢中頭部，11比2輕鬆獲勝。