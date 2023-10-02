中華成棒隊今天在杭州亞運預賽第2戰，靠著林昱珉、古林睿煬、劉致榮3名投手聯手壓制韓國隊，加上林安可首局就敲出三壘安打先馳得點，以4比0勝出，拿下預賽2連勝，這支安打也讓悶了好久的林安可壓力釋放，「終於對球隊有貢獻了。」

林安可到下半季時陷入低潮，還曾下二軍調整，這次來到杭州，昨天面對泰國隊4打數1支安打，今天面對韓國隊則是首打席就敲出致勝三壘安打，總計4打數2安打、1打點、1得分。

「就是壓力的釋放吧！」林安可敲安打回致勝分時站上三壘時也開心振臂慶祝，「畢竟自己也悶了那麼久，終於對球隊有點貢獻，能幫助到球隊滿開心的。」

林安可指出，當時是掌握到韓國先發投手文東珠偏高的變化球，「情蒐都有看影片，知道對方投手的球種、球速，雖然知道但還是要實際場上對到才知道。」

出發前低潮卻被賦予國家隊中心打者重責，林安可認為不會有太大壓力，「就盡力做好該做的事，盡力表現，結果不管是好是壞，至少有盡力。」

而此役統一獅球員投、打都有貢獻，林子豪在8局補上帶有2分打點的一壘安打，助隊鎖住勝果，這支安打也是他成棒國家隊首安，他也感到非常開心。

古林睿煬中繼2局無失分，投出2次三振、僅被敲1支安打，平時都擔任先發投手的他來到國家隊角色有所轉換，但他認為都一樣，「心態準備好，沒有想說是什麼位置，上去就想辦法抓出局數。」

林子豪在8局下敲出帶有2分打點一壘安打，助中華隊鎖住勝果。（毛琬婷攝）