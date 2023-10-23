乾杯集團「老乾杯」與「黑毛屋本家」新北首店，以雙品牌之姿進駐「板橋大遠百」打造新北旗艦店，試營運至今嶄露佳績，於今(23)日攜手遠東百貨舉辦開幕公益記者會，捐出百組物資回饋社會，盼能拋磚引玉，帶動更多人關注弱勢族群。

秉持企業核心價值，由內而外傳遞善的影響力，開幕公益記者會由聖義龍獅團及財神爺表演振奮人心的戰鼓，給予祝賀揭開序幕，由遠東百貨總經理徐雪芳與乾杯集團董事長平出莊司帶領出席開幕剪綵暨公益捐贈儀式，捐贈百組老乾杯咖哩包與文具組給予財團法人新北市私立明新兒童發展中心，並由明新兒童發展中心主任許麗珠受贈、回贈感謝狀，肯定企業的愛心，盼能讓善行持續發酵，藉此造福更多的身心障礙兒童。

乾杯集團董事長平出莊司表示，身為父親了解照顧孩子花費的心力與辛苦，更有感於早療孩童之家庭，多數有經濟上的困難，今日感謝與遠東百貨一起做公益、給予實質愛心的助力，讓乾杯美味更具有意義性。

老乾杯與黑毛屋本家板橋大遠百店試營運至今，每月貢獻千萬業績、並逐步成長當中，老乾杯客單價佔居全台分店前二名，黑毛屋本家酒水比一舉衝上分店冠軍，顯見新板特區強大的消費實力，隨著百貨周年慶及新北耶誕城登場，業績有望再更上一層樓。

看好板橋大遠百高端客群的凝聚力，乾杯集團首次進駐便豪氣串聯旗下高級餐飲品牌「老乾杯」與「黑毛屋本家」兩大品牌打造全台獨一無二的「新北旗艦店」，除了提供豪華和牛燒肉、鍋物美味服務，更運用整層樓面設計氛圍感十足的「K Lounge貴賓廳」，舒適沙發、飲品暢飲、酒水點購等服務，讓賓客在等候入店時就可先享受如機場貴賓室的愜意空間，強調優質的環境與服務，為高端消費族群提供更貼近需求的和牛美味體驗。