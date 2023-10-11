乾杯2023年9月自結合併營收4.2億元，月減7.39％、年增11.09％，改寫同期新高、歷史第四高。帶動第三季合併營收13.02億元，季增達15.09％、年增達15.12％，改寫歷史新高。累計前三季合併營收36.67億元、年增達34.66％，續創同期新高。

乾杯表示，9月營收成長主要受惠中秋節效應，推升台灣事業營收表現。乾杯9月台灣事業營收3.28億元，月增1.11％、年增達21.11％。中國大陸事業營收0.92億元，月減28.82％、年減14.32％。

乾杯指出，集團台灣旗下四大燒肉品牌中秋連假來客數較平日成長4.5倍，加上「老乾杯」、「黑毛屋本家」進駐板橋大遠百與高雄漢神百貨，共有3間新店搶在中秋節正式開幕，挹注營收新成長動能，使整體業績表現亮眼。

同時，乾杯旗下電商零售事業「乾杯超市」今年中秋限定燒肉禮盒廣受民眾歡迎，檔期銷量較去年跳增3倍、首次銷售銷破3千盒，帶動單月營收衝破千萬佳績，亦為推升營收表現的另一助力。

展望後市，10月有雙十連假與全台百貨周年慶輪番登場、帶來人潮加持。加上中秋節後天氣轉涼帶動鍋物需求逐漸提升，旗下「麻辣45」、「黑毛屋本家」、「黑毛屋」陸續推出新鍋物吸客、搶攻暖胃商機。集團打造的最頂級鍋物品牌將於10月底亮相，第四季營運動能無虞。