科技大廠微軟（Microsoft）旗下領英公司（LinkedIn）今天表示，在營收成長放緩下，公司將在工程、人事和財務團隊裁掉668人，這是求職社群平台領英今年第2輪裁員。

路透社報導，領英公司擁有2萬多名員工，此次裁員人數占逾3%。在經濟前景不確定下，科技業界今年已有數以萬計人員失業。

領英今天在部落格中表示：「我們調整組織結構並讓決策更有效率的同時，將持續投資未來的策略重點，並確保我們持續為會員和顧客提供服務價值。」

微軟指出，企業界招募放緩，加上廣告支出下滑，是領英面臨的逆境。雖說如此，領英在全球擁有的9.5億會員數量，目前還在擴增中。

領英是透過廣告銷售、向會員收費來創造營收，其網站會員包括求才的企業界及求職的專業人士等，他們藉此網站來媒合工作。

領英今年5月決定第一波裁員，在銷售、營運和支援團隊中裁減716人。

根據人力資源公司Challenger, Gray & Christmas的資料，今年上半年，科技業界已解僱14萬1516名員工，而去年同期僅約6000人。