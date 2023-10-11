好市多販售的甜點吸引不少會員喜愛，一名男子在臉書社團大力推薦「菠蘿奶油泡芙」，大讚該款泡芙內餡非常有水準且超級好吃，貼文吸引千人朝聖，當中有不少眼尖網友發現，男子是知名烘焙老師呂昇達，紛紛直呼「老師推薦的商品，一定要吃」，也有吃過的人豎起大拇指認證。

原PO昨（10）日於《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，推薦「菠蘿奶油泡芙」，他表示該款甜點「超級好吃」，內餡非常有水準，是用卡士達混合鮮奶油，在烘焙界又稱「外交官奶油作法」。

圖文上線後，吸引千名網友關注，不少眼尖會員發現原PO是知名的烘焙老師呂昇達，曾出過不少烘焙書籍、開過不少課程，讓網友驚呼「是老師推薦耶！看來要缺貨了」、「老師都掛保證了，一定是好吃」、「專家認證，一定要買起來」、「老師都推薦了，非買不可了」、「老師推薦欸，下次必買」、「老師一直放火」、「謝謝老師推薦」、「連老師都推薦了，要去買來嚐嚐了」、「專家推薦，必吃」。

已嘗鮮的網友則說，「真的好吃，大推」、「真的好吃，我家寶貝們超愛」、「超級好吃」、「有試吃，真的好吃」、「要冷凍才好吃」、「外皮整個都是菠蘿麵包的那種酥皮，口感不錯」。