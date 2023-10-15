許多人都會在美式賣場好市多購買零嘴。一位女子近日發現，好市多販售的老楊鹹蛋黃餅跟其他通路版真的不一樣，雖然重量相同，但形狀、口感、香氣都不同，她個人較喜歡其他通路版的鹹蛋黃餅，貼文一出引發熱議，許多老饕紛紛認同，有內行人更透露，其實廠商在生產不同通路的商品時，都會以不同配方進行生產。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她第一次吃好市多的老楊鹹蛋黃餅時，全家都很驚豔、喜歡，今年8月時再度於好市多購買，她卻覺得味道變了；直到最近家人買了其他通路的鹹蛋黃餅，她對比之下才發現，雖然重量一樣都是11克，不過形狀、口感、香氣都不同。

原PO指出，好市多版鹹蛋黃餅是長形、更好入口，口感是紮實、硬脆，入口時沒有香氣，直到餅乾吃完尾韻才有蛋黃香氣，其他通路版鹹蛋黃餅則是較方，口感酥脆有層次，一入口時就有蛋黃香氣；原PO坦言，「我個人較喜歡的是其他通路版」，且其他通路版的味道就跟她以前在好市多買的一樣。

對此，許多網友紛紛回應，「專業，有品酒的感覺，讚！」、「我也有發現，我以前在我娘家吃的是超市買的，後來吃好市多的就覺得…欸？是這個味道嗎？」、「我第一次在海底撈吃到覺得超好吃，火鍋店吃了一堆蛋黃餅吃到飽也是醉了，後來我在Costco看到立馬買回家，一吃覺得變得很普通還以爲吃膩了，直到又去海底撈吃覺得還是很好吃，才發現不是吃膩了，也不是自己舌頭壞掉了，是根本味道不一樣」。

另外有內行人分享，「很多年前認識一位經營超市的朋友，聊天之下才知道，廠商在生產商品時，不同通路的製作配方會不太一樣，例如，今天若是要生產超商的，依成本不同配方是A，明天要生產大賣場，配方是B，當下我才明瞭，為何有時在大賣場買的商品跟在超商或超市買的口感不一樣的原因了！配方A與配方B，一定會因生產成本有關係！因此，才會有不同通路，吃起來的味道不一樣的狀況產生」。