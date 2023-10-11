許多人都會在美式賣場好市多購買生活用品，滿足平時需求。一位女子近日發現，好市多的澳洲產A牌綿羊油沐浴乳睽違許久回歸上架，讓她決定馬上買回家試用，貼文曝光後引發熱議，許多網友也紛紛大讚，該款沐浴乳相當親膚、好沖洗，帶有淡淡檀香，洗完後可以感受肌膚保濕、不緊繃。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，A牌綿羊油沐浴乳改版後捲土重來，買回家試用後她覺得比過去還要更好清洗，沐浴完後肌膚不會滑也不會乾，也沒有假香味，「跟以前一樣好用」。

根據好市多官網，A牌綿羊油沐浴乳含綿羊油、麥蘆卡蜂蜜、摩洛哥堅果油、乳油木果脂、玻尿酸鈉，特色包括溫和洗淨、泡沫綿密、滋潤肌膚、防止肌膚乾粗、舒緩肌膚乾癢等。

對此，許多網友紛紛回應，「沒用過之前的，但這款覺得好用耶，洗完澡不用馬上擦身體乳也不會覺得乾」、「目前測試覺得好用味道舒服」、「蠻好用的，不會滑滑的，也不會乾癢」、「真的好洗！我是第一次用，真的有保濕，皮膚不會很緊繃！」、「今天剛入手，好洗，洗完不乾澀，推」。