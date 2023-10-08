今年6月18日成立的「台灣品牌永續協會」以輔導台灣中小企業上市櫃及國際化為主要目的，但協會理監事指控，擔任協會理事長的前台北商業大學校長張瑞雄竟把協會當成「提款機」，大肆舉辦與會務宗旨無關的活動，協會成立前後2個多月，辦餐會和聯誼活動就花掉公費91萬餘元，遠超過全年會費及捐款總收入160餘萬元的一半，讓理監事和會員們瞠目結舌、直呼所託非人！

「台灣品牌永續協會」理監事指出，當初想成立一個非營利性質的公益社會性團體輔導台灣中小企業上市櫃及國際化，並擔任企業與政府間的溝通橋樑，幾年前開始籌備「台灣品牌永續協會」，邀請前台北商業大學校長張瑞雄加入出任理事長，沒想到他的所作所為卻讓會員們怨聲載道。

協會理監事向本刊爆料指出，最離譜的是張瑞雄代表叡揚資訊公司參加協會，但身為理事長的他竟然沒繳會費，因此連會員資格也沒有！根據協會章程第12條規定：「會員未繳納會費者，不得享有會員權利」，因此張瑞雄根本不具備擔任理事長的資格，可是他一直賴著不辭職，還拒絕交出協會帳戶，氣得協會理監事蒐集資料，準備對他提出民刑事訴訟。

「台灣品牌永續協會」在今年4月25日召開發起人會議，內政部5月9日建議協會在發起之初，會務運作費用先借用理事長張瑞雄私人名義開設帳戶，再從帳戶內支出，不料竟成為協會的噩夢。

張瑞雄要求協會秘書處於6月13日、6月15日兩天在理監事的line群組上公告，強調會員必須繳會費，才能享有會員權益和參加會員大會及投票， 6月18日當天召開會員大會和第一屆理監事會議，張瑞雄被選為理事長。不過張瑞雄7月3日才交付帳戶明細，此時監事召集人正在住院，出院後了解協會運作費用，赫然發現身為理事長的張瑞雄竟未繳會費，而且未依會員大會決議執行預算。

張瑞雄擔任「台灣品牌永續協會」理事長前後兩個多月，就花掉91萬餘元辦餐會和聯誼活動。（圖／讀者提供）

協會帳戶明細曝光後，不少理監事紛紛指責張瑞雄越權亂花錢以及帳目不清等問題，明明 6月18日的會員大會只核准一年33萬餘元的會員聯誼費用，痛批張不到3個月就花了91萬餘元，幾乎是一年預算的3倍。

理監事還發現，張瑞雄2014年4月擔任台北商業大學校長期間，妻女違規住進國有財產署的「承德首長宿舍」達5年之久，張本人卻住在新莊豪宅，讓北商大支付他妻子（後來離婚）、女兒在首長宿舍的水、電、瓦斯、電信、宿舍管理費共50餘萬元，直到遭人檢舉才退租，最後張被公務員懲戒委員會記申誡一次，雖然張勉強做完8年校長任期，卻已斯文掃地、杏壇為之側目。

對此，張瑞雄8月7日在理監事群組強調自己被壞人所累，「今天一直翻舊帳，無非是想詆毀我的人格，實在是非常不可取，小弟也不想爭辯，一切都可攤在陽光下，歡迎大家來查帳。」他還親筆簽名，發函辭去理事長職務，兩天後委託律師發函給協會和內政部，重申辭職意旨，不料8月17日竟委託律師撤回辭職函，強調辭職信未經理監事會議決議通過，因此辭職尚未生效，還說內政部也建議他撤回辭職信。

此外，協會在8月24日召開理監事會議，因人數不足流會，8月27日的理監事會議採視訊會議，張還找未出席的理監事偽造補簽出席紀錄，結果仍然未達開會人數，8月29日召開的第一次臨時理事會議認定張瑞雄不具備會員資格，通過他的辭職案，但他拒絕辭職、也不交出帳戶。

張瑞雄回應指出，相關指控都是汙衊，「他們不希望我當理事長，我也無所謂，不要用種種理由汙衊我，我保留法律追訴權」。張瑞雄強調，後來他轉換另家公司、也有交會費，當初對方說會員大會餐費沒有預算限制，現在又說他的錯，對方一直在line群組上汙衊他，他很生氣就說不要做，內政部科長則說，如想把協會導入正軌就應留下來，根據《人團法》規定，理事長辭職需要理監事大會同意才生效。

「台灣品牌永續協會」理事長張瑞雄因會務費用等問題遭質疑，他一度氣得辭職，後來又撤回。（圖／讀者提供）

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