台中市陽光滿滿慈善協會今天與寶島眼鏡舉辦簽約記者會，簽約儀式結束，王光彬理事長（後排左六）、蔡國洲董事長（後排左七）和理監事、志工們合影留念。（陽光滿滿慈善協會提供／張亦惠台中傳真）

為減輕弱勢家庭負擔、守護學童眼睛健康，台中市陽光滿滿慈善協會今天與寶島眼鏡舉辦簽約記者會，由陽光滿滿慈善協會理事長王光彬與寶島眼鏡董事長蔡國洲共同簽署「光亮新視界」合作意向書，啟動光亮新視界公益計畫，攜手為經濟弱勢的中市學童免費配置眼鏡。

王光彬表示，第一期計畫將率先協助南屯區、烏日區、龍井區、大肚區、梧棲區等5區的小學生，有配鏡需求的經濟弱勢學童可向各校登記，預計今年度完成台中5區共300副眼鏡；113到115年度每年配鏡計畫將擴及台中市全區，每年共計1800副眼鏡，受惠人數約7000人次。

除為弱勢兒少免費配鏡外，陽光滿滿慈善協會捐助中市弱勢兒少課後照顧據點，提供物資修繕等各項協助，作為各據點最堅強的後盾，一起守護每個孩子成長。王光彬表示，協會將提供學業成績優秀，學業卓越進步的清寒學子獎助學金，並針對清寒兒童舉辦寒冬送暖餐會等活動，也期盼各界善心人士能共同支持參與關懷弱勢學童。