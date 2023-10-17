前後歷經7次流標、工程經費提高至近百億元的台中巨蛋，因興建技術要求高，第8次招標作業17日開標，雖日前有11家廠商領標，今天卻只有1家廠商投標，仍宣告流標，市府「孵蛋」仍待努力。建設局表示，今年內將再依原文件上網招標，希望下次能有優秀廠商投標、傳出好消息。

台中巨蛋總工程經費原為65億元，市府今年初辦理追加35億，工程經費增加至99.98億元，並於7月第7度上網招標，期間雖有25家廠商領標，但8月1日開標仍因無人投標而流標；建設局8月底第8度上網招標，且為讓業者獲得詳細說明並確實評估，還延長標期20天，10月17日開標。

建設局指出，預算提高後的第2次招標，廠商領標情況踴躍，最後僅1家廠商投標，雖因未達法定3家投標而流標，但已較上一次的25家廠商領標、最後無人投標的情況好許多，顯示廠商已對建造費用及複雜的工法深入研究，確實有廠商評估後實際投標，接下來將依採購法再次上網招標。