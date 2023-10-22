42歲張姓登山客昨天（21日）獨自到台中市和平區攀登鈴鳴山，不慎摔落邊坡，幸其他山友發現報案，台中市消防局連夜上山，確定他生命徵象穩定，申請空勤總隊出動直升機吊掛，今（22日）上午9點47分成功將張男吊掛上機，10點8分降落東勢河濱公園，由救護車後送豐原醫院治療。

台中市消防局於21日中午12點接獲通報，張男獨攀和平區鈴鳴山，意外摔落邊坡，左腳疑似骨折、無力行走，經現場高山協作及他團山友協助返回路徑，並在林道27k處就地紮營，消防局立即出動第二大隊、轄區梨山分隊消防車1輛、消防人員3名趕往救援。

42歲張姓男子獨自攀登鈴鳴山，不慎摔落邊坡、骨折，經台中市消防局申請空勤總隊出動直升機吊掛，22日上午成功將張男送往豐原醫院治療。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

搜救人員於當天夜間抵達林道25K工寮夜宿，22日上午7點14分接觸到張男，確認其生命徵象穩定，隨即申請直升機吊掛送醫，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，派遣UH-60M黑鷹直升機，9點14分從清泉崗機場起飛，將張男順利吊掛上機，10點8分順利降落東勢河濱公園，由救護車將張男送往豐原醫院治療。