梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心27日開工，將於2025年完工。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市梧棲區人口突破6萬人，其中大庄及大村2里人口合計近1.8萬人，為梧棲區前2大里。市府為里民打造活動空間，大村、大庄二里聯合活動中心27日開工，斥資9597萬8000元，預計2025年5月完工，市長盧秀燕主持開工典禮。

盧秀燕表示，大村、大庄二里聯合活動中心共3層樓，包含1樓親子館，2、3樓里民活動中心，並提供安全便民的電梯設備。1樓親子館由政府經營，具有獨立出入口，提供大片室內運動、休憩空間，並提供免費兒童課程；2、3樓里民活動中心則設有大空間交誼室，供休憩、運動多功能使用，感謝在地議員的建議及支持，工程順利的話，預計2025年5月落成使用。

「區區要有親子館！」盧秀燕指出，台中親子館數量在上任前僅有4處，任內已新增到14處，再加上提供0-6歲嬰幼兒使用的12處Mini親子館，共達26處，市府將繼續建設，提供安全舒適的友善育兒空間，減輕家長照顧負擔。

民政局長吳世瑋表示，大村、大庄二里聯合活動中心基地位於中港高中東南側土地，土地分區為體16用地，為提升公有土地使用效益，感謝教育局協助辦理土地分割撥用、運動局完成多目標使用審查，還有都發局及教育局協力排除既有建物法規檢討，以及市議會對預算的支持。

民政局指出，此次工程投入總經費9597萬8000元興建，基地面積2102平方公尺，總樓層面積約1534.91平方公尺，打造地上3層樓建築物，屆時將提供里民休閒育樂及聚會活動的最佳場所。