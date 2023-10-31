國民黨今召開「海線換新菜，拒絕黨意橡皮圖章，坐領乾薪副院長欠下架！」記者會，直指民進黨籍立法院副院長蔡其昌過去六年零提案、零質詢，不僅卡台中捷運，在立法院的表現也乏善可陳，因此他們呼籲不能再持續民進黨的民主獨裁，而且要下架尸位素餐的蔡其昌，是換新菜上場的時候了。

在台中市長盧秀燕率先力挺民眾黨提名的立委參選人蔡碧如，隨著藍白政黨協商開展之際，兩黨也啟動相互火力支援。國民黨發言人暨台中立委候選人林家興表示，執政黨的民主獨裁，實際案例就是蔡其昌，像是因為顏色不同就黨同伐異，反對地方建設，如台中捷運藍線被中央卡關前後加起來近千天，竟稱是因為盧市府行政怠惰甩鍋中央；而台中只分到228億的前瞻預算，反觀人口比較少的高雄分到1200多億，民進黨完全是看顏色大小眼。

林家興指出，蔡其昌稱「不是中央卡，是你考卷送上來沒有寫」，但事實真相是台中的前瞻計畫被中央卡關，蔡其昌在立院可曾為捷運藍線說話？台中市長盧秀燕多次拜託中央別再卡台中，但是蔡其昌卻沒有為台中發聲，只顧著打盧秀燕、在野黨，這是「黨意代表」而不是民意代表，應該盡早讓他下架。

林家興說，蔡其昌連立委基本職責都沒做好，根據公督盟資料顯示，過去六年所有會期他的法案與預算審查全部都是0％，執行率也都是0％，反而院會出席率很高，也就是說「簽名就跑掉」，沒有履行任何立委應盡的義務。去年醜事被踢爆，蔡其昌今年突然很認真，現在的這個會期，他開始會出現、會講話了，但過去六年在做甚麼？不要選舉到了才來扮小丑、臨時抱佛腳，想要補寫空白考卷，台中民眾絕不買單，海線應該換新菜，這種坐領乾薪、尸位素餐的舊菜已經餿了，應該讓新菜上場。

國民黨發言人楊智伃指出，蔡其昌還有另一身分是中華職棒會長，結果去年卻讓棒球變成政治秀，政客一同開箱12億新竹棒球場，球員卻無辜地受傷，還切割稱球場是由市政府和球團去進行場勘；而蔡其昌曾提議台中的國慶焰火要在清泉崗施放，但清泉崗是軍用機場，怎可放國慶焰火？蔡其昌無論當立法院副院長、台中立委或中職會長通通失格，這種失格失能的立委還該留在國會嗎？

國民黨文傳會主委林寬裕強調，昨天國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲進行政黨協商後的共同聲明，第一點就是要拒絕「民主獨裁」，無論是總統制或內閣制，民主制度必定有三權或五權分立等權力制衡的設計，行政、立法、司法權絕對是分立的。然而國內只要贏得總統大選，就完完全全地貫徹黨意支配立法權，甚至連司法院大法官會議中所有的大法官都由同一位總統來提名，變成了有權無責，才有過去幾年各種亂象與弊端，因此昨天兩黨政黨協商才特別提到要拒絕「民主獨裁」並強化國會功能，這些都是在現行的憲政體制內就可以做到。

林寬裕說，蔡其昌作為現任立法院副院長，過去這幾年零提案、零質詢，大家應思考為何我們選出來的立委對於行政權如此的唯唯諾諾？是不是應該改變橡皮圖章式的立院？一個政黨的主席、一個國家的總統可以對立法權指指點點，絕對不是民主發展的好現象，因此才說要進行第三波的民主改革，要更進一步的深化民主，要拒絕「民主獨裁」，因此一起下架淪為行政院橡皮圖章的立委。

林寬裕指出，蔡其昌在台中第一選區，在立法院有沒有通過哪條法案或提過哪個質詢，讓行政院覺得為難？立法權從來沒有挑戰行政權，這就是所謂的民主獨裁，因為其監督功能完全喪失。因此，在2024的總統跟立委大選中，一定要投給國民黨或國民黨認同的候選人，才會充分發揮監督權。