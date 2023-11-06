NCC主委陳耀祥1日在立法院列席報告時證實，據初步資料，三立電視台確實入股中嘉有線電視系統台並持股27％，成為中嘉上層股東。立委邱顯智今開記者會指控，持有中嘉100％股份的泓順投資公司，竟然是由東森電視董事、寰宇電視董事長范瑞穎擔任董事，再度跨越系統經營業者不得與新聞頻道業者整合的紅線，直呼NCC已經完全失能。

立委邱顯智今開記者會指控，持有中嘉100％股份的泓順投資公司，竟然是由東森電視董事、寰宇電視董事長范瑞穎擔任董事，再度跨越系統經營業者不得與新聞頻道業者整合的紅線，直呼NCC已經完全失能。（邱顯智國會辦公室提供）

邱顯智表示，茂德集團總裁張高祥花費120億元買下東森電視95％股權後，范瑞穎2018年就以茂德國際公司法人股東代表身份擔任東森董事，范2019年1月幫中嘉取得交易許可後，便由泓順投資的上層泓勝投資指派，擔任泓順投資的法人董事。

立委邱顯智今開記者會指控，持有中嘉100％股份的泓順投資公司，竟然是由東森電視董事、寰宇電視董事長范瑞穎擔任董事，再度跨越系統經營業者不得與新聞頻道業者整合的紅線，直呼NCC已經完全失能。（邱顯智國會辦公室提供）

邱顯智表示，甲山林、愛山林董事長祝文宇2022年6月買下亞洲衛星電視公司85％股權，含寰宇新聞在內，旗下有10個新聞頻道商，隨後亞衛電視送出董監事變更申請，將董事長更換為范瑞穎，為何祝買下電視台後要由范擔任董事長？外界傳言，背後真正買主其實就是買下東森電視的張高祥。

邱顯智說，亞衛變更案經過1年多，NCC從去年審到現在仍未同意變更，最大因素疑是受到張高祥影響，張高祥還派范瑞穎擔任中嘉董事，質疑是頻道商和系統業者結合的嚴重案例。

另外，邱顯智也說，他先前爆料，宏泰集團透過公益信託持有子公司，間接投資中嘉近50％的股權，作為中嘉交易利害關係人的宏泰公益信託曾承諾5年捐款15億元，投入媒體識讀教育與媒體品質提升，後續卻跳票，但多年過去，NCC沒有發函給教育部瞭解，還稱要與教育部協力，根本是裝睡的人搖不醒。

邱顯智批評，NCC作為主管機關，面對財團輕聲細語，相當溫柔，不敢調查，實在尊嚴掃地、丟臉至極，如今外界已不相信NCC超然地位。他批主委陳耀祥還有什麼臉繼續做，NCC還有什麼存在必要性？