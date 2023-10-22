白嘉莉下月舉辦畫展，展示百幅畫作。（陳俊吉攝）

白嘉莉保養得宜。（陳俊吉攝）

白嘉莉不排斥第二春。（陳俊吉攝）

白嘉莉（中）擔任愛心大使，一起捐贈30萬元善款。（陳俊吉攝）

「最美麗主持人」白嘉莉今（22日）出席Rudolf Koelman與瑞士ZHdk弦樂團公益巡迴音樂會全台最終場暨捐贈記者會，75歲的她保養得宜看不出年紀，她曾透露不排斥第二春，今笑說目前還沒有遇到有緣人，「我覺得愛心才是最重要的，我在印尼學習到真、善、美，一個人的品質真的非常重要」，表示如果緣份到了，一定會樂意公開，與大家分享喜悅。

白嘉莉1977年嫁給印尼富商黃雙安，隨後便淡出演藝圈在當地生活40多年，2018年丈夫病逝，她2020年在時任台中市長的胡志強邀請下回到故鄉台中參加活動，沒想到碰上新冠肺炎，導致無法返回印尼，她之後也決定搬回台灣生活。

在台定居後，白嘉莉全心全意的投入繪畫，下月2日將舉辦「白嘉莉的藝術世界」藝術展，當天將展示100多幅作品，並歡迎想要收藏畫作的有緣人購買，「我的畫都充滿了愛，也帶給大家希望」。

回想作畫的起源，白嘉莉說當時剛嫁到印尼，天氣炎熱、她又人生地不熟，所以媽媽變鼓勵她畫畫，「我想到我以前的節目《銀河璇宮》，那時有邀請很多大師，那麼我就開始臨摹張大千的畫，我真的很聽媽媽的話」。

人美心更美的白嘉莉，透露每次作畫時都會設想題材，最重要的是要呈現出「愛」的感覺，「世界上如果沒有愛，再好的演說家也沒有辦法帶動社會大眾的人心；如果沒有愛，再神奇的畫筆也不能畫出人心的溫暖，所以我的畫作都是色彩豐富，充滿了愛」。

本次巡演門票主要收入配合愛無限公益計畫，身為愛無限計畫的愛心大使白嘉莉，今與聖家堂的主任司鐸饒志成神父、小提琴大師Rudolf Koelman、北市府代表林哲宏副秘書長、社會局姚淑文局長，一起捐贈30萬元善款給愛無限計畫，與台北市政府一起關懷弱勢。