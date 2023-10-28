擔任泛美國際文教基金會董事長的公益明星張如君，今天特地從大陸搭機趕回，並帶領年度剛選出的3位城市小姐許依宸、陳蘊予及莊語芯，一同主辦並親自參加意義非凡的「等路下午茶」活動，同時並與松山社區大學共同號召超過百位民眾參加，一起來了解這群特別又努力的新店安康高中特教生，並接受他們學習的餐飲服務。

Hi-Q中華海洋生技志業部總經理陳樹人樂見各界熱心參與「等路下午茶」活動。(臺北市松山社區大學提供)

「等路下午茶」活動由折翼樂團Angel6演奏熱鬧的「四季紅」揭開序幕。共同主辦單位之一的Hi-Q中華海洋生技股份有限公司志業部總經理陳樹人表示，「等路下午茶」活動強調唯有陪伴、支持和關心，才能讓社會大眾瞭解心智障礙的朋友，化解歧視和霸凌。

城市小姐和特教生一起服務上餐。(臺北市松山社區大學提供)

松山社區大學校長劉熒瑰(圖左)代表致送加油愛心卡片及禮物。(臺北市松山社區大學提供)

現場由新店安康高中校長謝順榮及特教主任陳承霖帶領6位特教生及三位老師來為大家服務上菜。張如君除了和超過百位民眾一起給予熱情互動，她還和熱情的民眾分別寫給每位孩子跟老師一張愛心小卡片，由松山社區大學校長劉熒瑰代表致送，給予大大的鼓勵。另外，松山恩友堂教會與松山社大公民記者社，也幫6位特教學生準備了加油禮物。

張如君表示，希望他們在人生的道路上勇往直前，永不放棄。同時也希望大家對於心智障礙的朋友能有更深一層的了解，多多給予關懷及包容，大家一起發揮愛心，給予心智障礙者溫暖及最有力的支持。她說，今天特地結束大陸工作行程返台，是想向大家表達「一心二意」，除了要呼籲各界持續關心特教生外，也要藉此機會向特教工作者表達謝意及敬意。