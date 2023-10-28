新北市教育局與民間機構合作，今（28）日在五股準休閒農場辦理特教生家庭日。（新北市教育局提供）

新北市特教生家庭日整合社會企業資源、融入生態探索的親子體驗公益活動，今（28）日上午在新北市五股準休閒農場登場，共計87組特教生家庭、近400人參與。

新北市教育局說，今年特教家庭日整合社會企業資源，融入生態探索，加上原臭名昭彰的「五股垃圾山」環境整頓後變成五股夏綠地基地、自然生態豐富，因此選擇在五股準休閒農場舉辦家庭日。

新北市祕書長邱敬斌也到場參與，他說，特教生家庭日除了延續企業公益善舉外，更以「在新北、有學習」理念為核心，結合聯合國永續發展目標SDGs，提供特教孩子優質教育，減少學習不平等。

一名特教生的母親說，今天是第二次參加特教家庭日，當陪著孩子一起餵食天竺鼠，「看見孩子又驚又喜的模樣，真的非常感動」；而首次參加特教家庭日的另名特教生母親則說，女兒很喜歡花花草草，感謝教育局舉辦了這樣的活動，讓他們一家人能享受難得的美好時光。

教育局表示，新屆特教生家庭日公益活動是第11年，首度整合社會企業資源，並融入生態探索的親子體驗，未來教育局也將以特教學生教育需求為第一目標，營造友善教育環境，並以具體行動支持特教學生。