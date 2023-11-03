小朋友藉由新北濕地導覽學習自然生態。（新北市高灘處提供）

民眾踴躍參加新北濕地藝術季相關活動。（新北市高灘處提供）

今年新北濕地藝術季「匯．聚」於10月14日開幕，由國內外藝術家運用自然素材與地方居民合力創作11件作品展出，開展以來好評不斷，因此特別企劃「濕地迷蹤」環境教育活動，訂於11月12日上午於新海人工濕地舉辦，即日起免費報名，歡迎各界熱愛自然、喜歡藝術的民眾參與。

新北市高灘地工程管理處表示，「濕地迷蹤」闖關遊戲在濕地中各個處理單元與藝術作品之間設置體驗關卡，讓參加者透過望遠鏡尋找濕地候鳥的蹤影，用捕撈網尋找水中的生物，分辨濕地裡原生種植物與外來種植物等，以身體五感體驗與探索，感受這片豐富多彩的大漢溪濕地生態廊道。

高灘處指出，新北濕地藝術季已舉辦第5屆，今年除了台灣本土藝術家李蕢至、葉佩如、顏椀君、舞蹈生態系創意團隊Dancecology之外，還特別邀請日本藤井芳則、墨西哥Lua Rivera及馬來西亞張國耀等國外知名藝術家，共同參與創作盛會，在大漢溪畔的人工濕地創作出不凡的藝術作品，帶給大家國際級的視覺饗宴，展期至11月19日。

「濕地迷蹤」結合生態探索和藝術漫遊的環境教育活動，以闖關方式開啟不一樣的濕地認識與體驗，即日起至9日止開放免費報名。