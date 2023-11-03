板橋街頭男子疑持刀步行，警方追查身分中。

昨（2日）晚有民眾駕車行經新北市板橋區英士路、智樂路口時，見1名步行過馬路的男子疑似手上持刀，事後將行車紀錄器PO上臉書社團，轄區海山警分局獲悉主動偵察，調閱道路監視器追查該名男子身分，查明後將通知到案說明。

警方表示，根據該名男子步行軌跡擴大調閱道路監視器，發現該男手持會反光疑似刀械的物品，沿英士路走到某間超商前，坐上1輛多元計程車離開。警方目前已在聯繫該輛多元計程車駕駛，釐清疑似持刀男子去向，進而追查其身分。