昨（2日）晚有民眾駕車行經新北市板橋區英士路、智樂路口時，見1名步行過馬路的男子疑似手上持刀，事後將行車紀錄器PO上臉書社團，轄區海山警分局獲悉主動偵察，調閱道路監視器追查該名男子身分，查明後將通知到案說明。
警方表示，根據該名男子步行軌跡擴大調閱道路監視器，發現該男手持會反光疑似刀械的物品，沿英士路走到某間超商前，坐上1輛多元計程車離開。警方目前已在聯繫該輛多元計程車駕駛，釐清疑似持刀男子去向，進而追查其身分。
昨（2日）晚有民眾駕車行經新北市板橋區英士路、智樂路口時，見1名步行過馬路的男子疑似手上持刀，事後將行車紀錄器PO上臉書社團，轄區海山警分局獲悉主動偵察，調閱道路監視器追查該名男子身分，查明後將通知到案說明。
警方表示，根據該名男子步行軌跡擴大調閱道路監視器，發現該男手持會反光疑似刀械的物品，沿英士路走到某間超商前，坐上1輛多元計程車離開。警方目前已在聯繫該輛多元計程車駕駛，釐清疑似持刀男子去向，進而追查其身分。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。