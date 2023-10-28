畢男經營按摩會館，特地以「噴水棉花糖台妹」、「美魔女配合度超高紅牌」、「隱藏版年輕身材漂亮越妹」等話術招攬尋芳客，一名印尼籍船員才剛靠高雄港，就直奔會館。（本報資料照片）

高雄一家按摩會館為了吸客、取名絞盡腦汁，連剛靠港的印尼籍船員打開手機，發現有高雄市區有「噴水棉花糖」，一下船就直奔一親芳澤，遭高雄市警方逮獲。高雄地院依妨害風化罪判畢姓負責人3月，得易科罰金。

畢男經營按摩會館，特地以「噴水棉花糖台妹」、「美魔女配合度超高紅牌」、「隱藏版年輕身材漂亮越妹」等話術招攬尋芳客，並且以1400元媒合全套性交易，店家抽600元，服務生拿800元。

一名印尼籍船員才剛靠高雄港，就直奔會館，指名要吃「噴水棉花糖」。沒多久，遭警方上門查獲。

警員當時用英語問該船員「一次多少錢？」，船員以為警員與部分東南亞國家警員一樣，有收錢的陋習，立刻馬上跑回房間拿錢包，一度作勢掏錢要給員警，警員見狀立即制止，隨後將相關人等移送法辦。

高雄地院審理時，畢男坦承犯行，法官認為他為貪圖不法利益，從事媒介容留性交，敗壞社會善良風氣，所為實不足取，審酌畢男已有相關前科，最後依妨害風化罪判3月、得易科罰金，可上訴。