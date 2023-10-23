候鳥造型搖擺裝置透視圖。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

廣場鋪面結合生態拓印營造濕地生態特色（透視圖）。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

鯨魚造型座椅及木棧道建置一景（透視圖）。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中大安濱海樂園以北汕溪劃分為南、北兩園，由於長期受東北季風影響，造成沙灘流失、海岸線退縮及部分海堤廣場設施老舊須修繕，台中市觀光旅遊局進行北園優化工程，將於31日開工，預計明年6月完工，屆時親水階梯、候鳥造型搖擺裝置、踏水鞦韆、鯨魚造型座椅等設施，將化身為大安濱海樂園打卡新亮點。

大安濱海觀光廊帶資源豐富，由北至南串聯大安濱海樂園豪華露營區、大安港媽祖文化園區等觀光景點，每逢炎炎夏日，大安濱海樂園更是大獲遊客青睞，由於長期受東北季風影響，造成沙灘流失、海岸線退縮及部分海堤廣場設施老舊，亟待修繕。

觀旅局長陳美秀說明，這次除優化北園既有廣場堤岸整體結構與提升安全性，同時形塑場景意象，凸顯基地潮間帶特性及襯托海岸線夕陽景致；另也規畫生態意象亮點設施、利用生態拓印工法進行廣場改造、增設造型意象座椅等，推廣豐富的濱海生態。

觀旅局指出，該工程施工重點為強化在地場所地景印象（潮間帶、夕陽），並透過增添既有廣場、平台節點的生態主題場景，營造舒適的景觀步道空間與觀景踏水階梯，重點塑造當地生態特色場景（如水域底棲生物及鳥類等），並結合季節活動、推薦遊程及自行車道串連，將遊客留在大安。

觀旅局提到，該案基地現況的既有水泥平台有良好的視野，藉由工程導入當地地理環境及生態主題，可對映蔚藍的台灣海峽、天空甚至是風箏衝浪作為拍照打卡背景，屆時完工後，親水階梯、候鳥造型搖擺裝置、踏水鞦韆、鯨魚造型座椅等設施，將成為大安濱海樂園打卡新亮點。