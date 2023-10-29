告五人來到紐約時代廣場，目睹自己登上指標性巨型LED螢幕。（相信音樂提供）

告五人「第一次新世界巡迴演唱會『宇宙的有趣』」28日前進紐約、聖荷西和拉斯維加斯北美3座城市開唱，在演出前他們放自己一天假，除了順利調整作息，克服時差外，他們也開啟觀光模式探索紐約5大景點，連走20公里狂操，1天就走超過3萬步。

告五人登上紐約時代廣場近20層樓高、1081平方公尺的巨型LED螢幕，犬青、雲安和哲謙一下飛機就直奔時代廣場目睹放大數10倍大的自己，告五人心情興奮表示：「實際看到更感到不可思議，我們一定要好好加油！」

告五人一天連拚紐約大蘋果5大景點，除了在時代廣場之於，也到第5大道感受繁榮交匯、街頭熙攘的驚喜外，還爬上布魯克林大橋，遠眺曼哈頓高樓的天際線；3人也去紐約現代藝術館MoMA感受眾多大師畫作真跡，一飽眼福。

告五人也抓緊秋天好天氣，愜意拿著一杯咖啡享受中央公園入秋之際，樹木黃色、橙色、紅色交相輝映的迷人畫面。告五人表示：「第一次來紐約大開眼界，光是在街上看著來來去去的人們，像是街頭藝術家現場高歌，或是大膽自在地做自己的路人，都讓我們充滿創作靈感！這些所見所聞都記在我們記事本裡，希望很快帶來新作品！」