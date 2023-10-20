告五人表演時，身後的背景是電視圖樣，與典禮相呼應。（三立提供）

第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮在20日晚上舉行，主持人邀請陳亞蘭搭檔劉品言；表演則分為3段演出，有樂團告五人帶來組曲打頭陣，第2段是由阿跨面、潮州土狗、熊仔接力開唱，壓軸則是玖壹壹。

典禮一開場，首段表演主題「謝謝你們一直在」邀請告五人獻唱組曲，強調觀眾是做節目者的最大動力，與告五人的信念不謀而合，告五人說：「我們和觀眾的距離說近也不近說遠，也只隔著一片玻璃的距離，能和電視機前的觀眾互相傳達訊息、理念對我們來說都是很幸福的。」

告五人真摯演唱〈溫蒂公主的侍衛〉、〈披星戴月的想你〉、〈如果我們不曾相遇〉，搭配背景為電視圖樣的跑馬燈片跟節目主持人口白，為典禮拉開溫暖的序幕。告五人表示，去年以頒獎人身分踏上廣播金鐘獎，今年再續緣，有榮幸為金鐘獎獻唱擔任典禮表演嘉賓，「比起上次擔任頒獎嘉賓，這次演出明顯沒有那麼緊張，畢竟是我們熟悉的演出方式，很開心參與這場盛宴！」