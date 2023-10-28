基隆市野鳥學會理事長沈錦豐，日前在新山水庫觀察鳥類生態時，恰好目擊至少75隻黑鳶同時間出現，相當罕見。圖為黑鳶休憩情形。（沈錦豐提供／徐佑昇基隆傳真）

影》新山水庫75隻黑鳶幼鳥齊飛，超罕見場面壯觀登場。

黑鳶是基隆市的市鳥，在海洋廣場也常常能見到牠們飛翔的身影。基隆市野鳥學會理事長沈錦豐，日前在新山水庫觀察鳥類生態時，恰好目擊至少75隻黑鳶同時間出現，沈表示這是學會成立以來，同一時間在基隆記錄的最大量情形，非常震撼，也相當罕見，且族群與基隆港的不同，後續需持續觀察。

基隆市野鳥學會理事長沈錦豐，日前在新山水庫觀察鳥類生態時，恰好目擊至少75隻黑鳶同時間出現，沈表示這是學會成立以來，同一時間在基隆記錄的最大量情形，非常震撼，也相當罕見。（沈錦豐提供／徐佑昇基隆傳真）

沈錦豐表示，25日中午11時20分左右，他在新山水庫看到黑鳶先有幾隻飛往對面，後續又有許多黑鳶跟著一起齊飛，在山谷中盤旋非常壯觀，根據影像估計至少有75隻黑鳶，數量相當多。

基隆市野鳥學會理事長沈錦豐，日前在新山水庫觀察鳥類生態時，恰好目擊至少75隻黑鳶同時間出現，相當罕見。圖為黑鳶飛翔情形。（沈錦豐提供／徐佑昇基隆傳真）

沈錦豐說，他仔細觀察後，鳥類品種都是黑鳶，大多是幼鳥，是野鳥學會成立後在基隆記錄到的最大數量，又與大家常見盤旋在基隆港上空的族群不同，該景象十分罕見，能拍到大量群飛畫面相當珍貴。

沈錦豐指出，由於現場大多是幼鳥，從飛行姿勢、季節與地緣關係研判，很有可能大部分是遷移性的候鳥，也讓他想起黑鳶「小茄子」的故事。小茄子是2020年在屏東某處茄子園墜落，被農民發現後送屏科大救治，臨床判斷為老鼠藥中毒，由屏科大救傷成功後順利放飛。

當時在小茄子身上裝了衛星追蹤器，後來也驗證成為台灣第一筆度冬的黑鳶紀錄。因此沈研判，在新山水庫出現的這批黑鳶，可能是許許多多的「小茄子們」，不過這些都只是初步推論，還要深入調查才能確認實際生態狀況。

沈錦豐指出，鳥會在台灣長期記錄黑鳶生態，發現每年冬季過後，黑鳶數量有減少的情況，研判有一部分族群，可能是為了過冬，屬遷移性的候鳥，來台度冬後遷移離開，但繁殖區在哪還不確定。新山水庫這群黑鳶也並未在水庫夜棲，懷疑是在別處與原有的在地黑鳶族群夜棲，至於會有多少離開或留下，還需再觀察。