基隆市環保局為促進「不用品」之再利用，於基隆市設有141個「不用品」實體站點。圖為二手市集活動。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市環保局為促進「不用品」之再利用，於基隆市設有141個「不用品」實體站點。圖為基隆市內各種「不用品」的實體站點地圖。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

許多人家中常有不再使用的物品或舊衣物，堆積或丟棄都相當浪費。基隆市環保局為促進民眾實踐節約能源、減少廢棄物產生，持續提倡「愛物惜物」環保理念，在市內設有141個「不用品」實體站點，從舊衣物、書籍、生活用品、電器等各式類別物件，提供民眾將家中閒置不用品及二手物，能有地方進行捐贈或義賣，讓資源循環再利用。

環保局表示，不用品實體站點提供捐送、回收、交換、買賣及維修等服務，依環境部定義之類型，共包括1處二手市集、62個循環概念店及78個舊衣回收箱。在循環概念店中，包含環保局所設置的1處美傢園再生家具展售站及1處二手物交換展售站。

環保局也鼓勵各級學校、機關及團體等，共同宣導「不用品再使用」相關訊息。今年輔導國立臺灣海洋大學生活輔導組、青鳶雨都志工服務團，運用自身現有的資訊交換平台，加強推廣「不用品再使用」。期盼青年學子們將環保觀念向同儕傳散，讓環保理念持續向外擴散。

環保局強調，透過不用品交換，讓有需要者能經由這些據點與活動尋找「寶藏」，使資源循環讓不用品永續再利用，民眾亦能理解「愛物惜物」的環保理念，確實貫徹環保生活的宗旨。

環保局說，民眾如欲查詢不用品實體站點，可至環境部資源循環署「全國不用品藏寶地圖」網站https://recycle.epa.gov.tw/utmap/，搜尋「基隆市」，即可得知相關訊息。