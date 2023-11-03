台中市太平區中山路二段1處住宅3日凌晨2時43分傳出火警，消防人員獲報立即到場灌救，不過現場住宅推置大量雜物，火勢猛烈，歷經3個小時終於撲滅。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市太平區中山路二段1處住宅3日凌晨2時43分傳出火警，消防人員獲報立即到場灌救，歷經3個小時終於撲滅，不幸的是，消防人員在2樓尋獲1具遺體已難以辨認。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市太平區驚傳凌晨火警！太平區中山路二段1處住宅3日凌晨2點43分竄出火舌，並迅速陷入火海，警消獲報立即前往搶救並於2樓發現1名死者，經持續搜索，警消上午10點左右於1樓廚房旁發現另1具遺體，初步判斷前者為女性、後者男性，詳細起火原因尚待進一步調查釐清。

台中市消防局3日凌晨2時43分接獲太平區中山路二段1處住宅火警，立即消防車20輛、救護車2輛，消防人員59名前往，由第三大隊詹仁傑大隊長擔任現場指揮官；太平警方也立即前往協助管制雙向交通。

消防人員抵達發現，燃燒建築為2樓RC建物3樓鐵皮屋加蓋，到場時已全面燃燒，建築物陷入火海，立即布署水線搶救，不過疑似因建築物內部堆滿大量雜物，搶救不易。

經持續灌救，火勢於4時01分控制，5時49分撲滅，燃燒面積約180平方公尺。不幸的是，搶救人員於2樓發現1名死者，但已無可辨識，經持續搜索，警消上午10點左右又尋獲另名死者，起火原因尚待火調人員調查釐清中。

警方調查，該住宅為賴姓夫妻所有，賴夫年約78歲，其妻葉女年約75歲，以撿拾回收為生。火警發生後2人疑未逃出，目前查獲2人遺體皆查獲，初步判斷2樓尋獲遺體為女性，1樓尋獲遺體為男性，確切身分將採檢體送驗。