科學家偶爾會以發現者或有相似特徵的人來為動物命名，不過美國鳥類學會（American Ornithological Society）卻宣布將放棄這項傳統，作為化解國內種族和性別偏見努力的一部分，第一階段將為北美70到80種鳥類進行改名。這項計畫也引來不少網友熱議，認為鳥類學會應該把時間花在更重要的事情上。

《紐約郵報》報導，美國鳥類學會1日表示，未來將捨棄所有用「人名」命名的鳥類名稱，因為部分帶有攻擊性或排他性，或與種族歧視、種族滅絕和厭女現象扯上關係。

這意味著奧氏鸌（Audubon's shearwater，原生於美國東南部）將不再與奧杜邦（John James Audubon）有任何關聯。奧杜邦是一位鳥類畫家、紐約賞鳥社團的創辦人，卻也同時擁護白人至上思想，並反對廢除奴隸。

原生於北美的厚嘴鐵爪鵐（Thick-billed Longspur）在19世紀中期被麥考恩上尉（Captain John P. McCown）發現，因此將近3世紀以來，這種鳥都被叫做麥考恩（McCown），直到2020年才獲得新名稱。

美國鳥類學會執行長史卡爾（Judith Scarl）表示，「身為科學家，我們將致力於消除科學中的偏見」。這場「改名」行動預計從明年展開，範圍涵蓋美洲大陸和周遭島嶼，總共有多達260種鳥類將接受審查。

不過卻有不少網友對此感到不能理解，表示「這很重要嗎？」、「這世界燒起來了，美國鳥類學會卻在做這個？」、「建議收回他們的資金」、「順便問問鳥想被叫做他或她好了」。