因醫療、ODM產品線需求增溫，威強電今年上半年營收40.68億元，年增26.89%。由於本業表現隨營收規模擴大而改善，加上威聯通出貨狀況轉佳，相關投資利益由去年同期的0.24億元增加至1.83億元，威強電今年上半年稅後淨利增加至7.23億元，年增25.58%。然威強電今年第三季營收18.59億元，季減2.86%、年減26.91%，主要係原本預計於今年9月入帳的醫療大標案延後至今年第四季認列所致。

就現階段IPC產業市況而言，由於先前IC等零組件缺料狀況已不再，多數客戶釋出長單的比重持續降低，加上近期總經景氣受到升息、通膨、地緣政治等因素影響，部份企業資本支出態度轉為保守，亦不利於IPC廠新接訂單表現，產業趨勢仍持續影響威強電短線出貨成長動能。

展望威強電今年第四季、全年，法人仍預估，單季營收可望季比微增，而威強電今年前9月營收年增3.08%，預估全年小幅減少個位數。

至於明年狀況，法人預估明年度營收可望成長較為顯著，除因加強耕耘高速網路通訊、資安、ESG、遠端管理、edge AI等垂直市場成效逐漸顯現外，動能主要有三，首先內視鏡、超音波、電子病歷、生命徵象管理等醫療產品線對舊客戶滲透率持續提高，且新客戶明年下半年有機會開始挹注訂單；其二記憶體測試設備、投票機(已通過美國紐約州認證)、基因定序伺服器等ODM新產品效應，最後Wi-Fi 6、5G相關網通新產品分別於今年第一季、第三季開始量產，預估2024年受惠程度更甚今年。