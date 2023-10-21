而甫於今年杭州亞運為台灣摘下首面圍棋金牌的許皓鋐，為光罩集團子公司艾格生員工子女，吳國精今日特別頒贈100萬元獎金表揚，許皓鋐也回贈亞運圍棋金牌簽名紀念扇。為感謝集團所有同仁付出，吳國精也宣布，集團台籍員工每人發放1萬元紅包。

台灣光罩1988年由工研院電子所技轉成立，由史欽泰擔任首屆董事長，張忠謀、曾繁城、吳國精、陳碧灣均為首屆董監事。迄今35年見證半導體產業發展，並為當年台灣半導體產業崛起做出卓越貢獻。目前正邁入技術再升級階段，並以供應鏈關鍵地位為目標邁進。

台灣光罩集團規模日益壯大，目前除了半導體光罩本業外，尚包括晶圓代工廠美祿、封測廠群豐、散熱基板廠艾格生、隱形眼鏡廠昱嘉、積層製造廠數可、鉛酸千碳電池廠百樂千翔能源、電子零組件廠閃點半導體等主要子公司，員工總數已超過1300人。

台灣光罩今日在新竹市中華大學舉辦「光耀35、有你最罩」35周年慶與集團家庭日感謝活動，吳國精表示，期盼將台灣光罩打造成有活力、創意及能平衡的企業，期勉每位同仁飲水思源，懷著感謝與感恩的心，以活力與創意快樂迎接美好的每一天。

吳國精表示，台灣光罩集團員工總數已超過1300人，未來集團核心發展業務將聚焦於半導體、智慧製造、綠色能源等三大領域，秉持敬天愛人、維護地球的經營理念，以創能、儲能與節能追求永續發展。

台灣光罩2023年9月自結合併營收7.55億元，月增達30.13％、年增7.87％，刷新歷史新高。第三季合併營收19.55億元，季增8.62％、年減5.48％，創同期次高、歷史第四高。累計前三季合併營收53.18億元、年減7.83％，續創同期次高。

隨著光罩本業穩定成長及子公司營收持續提升，台灣光罩預期第四季營收將持續成長，並透露40奈米製程光罩正送交客戶驗證中，預期明年將開始貢獻營收。陳立惇表示，營收達10億美元是一家公司的重要轉捩點，台灣光罩營收將持續成長，以挑戰10億美元為目標。