名作家吳淡如的母親2016年因肺腺癌離世，2年前她透露爸爸近年交了許多女友，今(27日)她分享父親現在在台灣趴趴走到處玩，還傳了照片給她，嘴上說是一個人出來玩，但吳淡如身為他的女兒，知道爸爸不可能身邊沒有女伴，意指父親又交了新女友，她同樣舉雙手贊成，但也擔心會不會是有目的的「粉紅專業集團」。

吳淡如2021年父親節時，曾表示母親過世後，爸爸便開始經營感情的第二春，卻有父親的新女友打電話跟她告狀，令她不堪其擾，吳淡如說，自己通常都會快狠準在3秒內請對方停止，並表達自己的立場，第一是她過去聽媽媽抱怨爸爸一輩子，如今不想再聽；第二是希望長輩的事自己解決；第三是希望對方不應該在自己面前說她爸的不是，「因為他永遠是我的好爸爸」。

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如表示，對爸爸有意交女友或再婚都樂觀其成，但呼籲對方不要抱著可以成為她新媽媽的心態加入他們家。今吳淡如進一步透露，爸爸最近在各地旅遊曬照片炫耀，雖沒明說但知道爸爸需要女伴陪伴，吳淡如因此猜出爸爸現在有新戀情，並虧說：「爸爸，你書櫃裡面的福爾摩斯探案跟亞森羅蘋全集都是我的少年讀物，我從小有練過推理。」

最後，吳淡如喊話說，其實爸爸不用假裝一個人旅行，從照片就可知有個貼心的人不斷幫爸爸拍照記錄，她也謝謝對方，但也擔心對方會不會交往到「粉紅專業集團」，笑說有時甚至質疑如果是粉紅專業集團，目的應該不是跟爸爸交往，而是想跟吳淡如「交朋友」，主因她便不多說，還是希望爸爸能找到真心願意照顧他的人，這樣他們為人子女也比較放心，見此，網友回應：「令尊之前在大學為英文教授又為補教名師，異國緣一定也極佳」、「名偵探淡如」、「爸爸真是可愛，有個聊的來人陪伴餘生很棒，活在當下」、「孝順孝順，順爸爸的心意就好」。