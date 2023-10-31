作家楊澤曾寫下詩句「讓我做你的DJ」，這次他首度挑戰擔任導演，執導紀錄片電影《新寶島曼波》，也以「音樂」為主要命題，傳達心中對詩歌藝術的所思所想，歷經6年的拍攝製作，於漫遊台灣島嶼的旅途中，一路在歌的大海，詩的河流上展現豐富多元的台灣音樂元素，如同寫給台灣的情詩。

全片以音樂貫穿其中，包括國、台、客語流行歌、恆春民謠、原住民古調等，也邀請金曲獎歌后許景淳、金音創作獎原住民歌手巴奈，以及那布、毛恩足，「人間國寶」月琴傳藝師張日貴等人隆重出演獻唱。

影片的另一位導演是杲中孚，全片也記錄了楊澤與樂團碰撞所產生的創意火花，包括楊澤與新生代樂團繆夫人Lady MÜ跨界合作，挑戰「以詩入歌」將自己的五首詩作改編成流行歌曲。而電影拍攝過程中，楊澤也創作了數首新詩，邀到資深劇場人金士傑、馬汀尼在片中獻聲朗讀。

紀錄片《新寶島曼波》將於11月3日於光點華山電影館上映。由目宿媒體發行。映後與談人預計有演員陳竹昇、導演柳廣輝、小說家駱以軍、表演藝術家陳塵、新生代作家林纓等人與楊澤分別對談。