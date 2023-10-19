宏碁長期深耕印度市場，於初期推廣商用電腦，並以卓越的產品性能獲得市場的肯定；近年來更布局以消費性電腦於印度市場嶄露頭角，獲得當地消費者的青睞；其中，8月單月桌機市場市占年成長亦有32%的亮眼表現（均值5%），且為連續5個月年成長率最高的國際電腦品牌。
宏碁表示，旗下電腦產品擁有多元的產品線，能滿足各式生活型態的需求，無論是電競、輕薄系列、商用或教育系列產品，皆能以其獨特的產品特色，於各地市場取得佳績。
印度為世界第三大經濟體，不僅擁有14億人口，亦將成為全球成長最快速的經濟體之一。宏碁(2353)今宣布2023年第三季印度當地營收創歷史新高，較去年同期相比成長近2成。
宏碁長期深耕印度市場，於初期推廣商用電腦，並以卓越的產品性能獲得市場的肯定；近年來更布局以消費性電腦於印度市場嶄露頭角，獲得當地消費者的青睞；其中，8月單月桌機市場市占年成長亦有32%的亮眼表現（均值5%），且為連續5個月年成長率最高的國際電腦品牌。
宏碁表示，旗下電腦產品擁有多元的產品線，能滿足各式生活型態的需求，無論是電競、輕薄系列、商用或教育系列產品，皆能以其獨特的產品特色，於各地市場取得佳績。
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