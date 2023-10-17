交流資服結合「電商服務iCarry」與「第三方支付ACpay」兩大業務資源，目前已是台新銀行、中國信託銀行、永豐銀行、聯邦銀行、國際組織PCIDSS L1認證等超過四家銀行與國際組織代收付認證、會員及合作夥伴；集團目前擁有包括佳德糕餅、小潘鳳梨酥、快車肉乾等超過500個台灣伴手禮品牌客戶，協助客戶推動數位轉型、精準行銷。

藉由交流資服的客製化金流服務，線下實體通路可透過與收單銀行整合的smartEDC機器，讓消費者使用多元支付進行交易，而後端的線上開放式加值平台，則提供憑證代理（電子發票、退稅）跨平台點數交換、跨店核銷帳管、跨平台流量分銷以及以數據加值的微商金融服務等功能，解決中小企業金流與熟客方案點數管理繁雜的痛點；再輔以商戶端的AI精準行銷式投放平台，讓品牌商經營者能夠有更妥適應用的廣告解決方案，以精準投放的模式創造線上、線下通路更高附加價值的服務。

交流資服實收資本額1.31億元，2021年將電商業務的直流電通（iCarry）與第三方支付的交流資服（ACpay）正式合併，2022年全年合併營收為0.76億元，前3季合併營收0.78億元，累計前8月稅後虧損0.27億元，每股虧損2.03元。

目前交流資服的ACpay在正式上線短短12個月內，已成功協助超過500家品牌商完成進行數位轉型，隨著更多傳統線下零售店家數轉型使用ACpay，將進一步對交流資服帶來更多穩定的現金流收入，亦推進集團第三方支付業務比重持續攀升，明年目標金流交易手續費、SaaS服務訂閱費及服務交易分潤、商品分銷分潤(直流)營收比重各佔三分之一。預計電商交易總額(GMV)明年可到100億元規模，若GMV達到50-60億元，單月營收0.4億元，將可達到損益兩平。