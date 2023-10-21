在竹北市自強南路辦公大樓內的耀群科技，是提供機電與系統整合等服務的公司，21日員工搭旅覽車要到雲林劍湖山旅遊，在國3雲林科六路段與轎車發生4死22傷車禍，新竹縣政府調查後指死亡的2位母子是新竹縣人，受傷的新竹縣民22人，縣長楊文科指示設籍竹縣的亡者提供1萬元慰問金，住院者提供5千元慰問金。

社會處長陳欣怡表示，從全國社政群組雲林縣府通報，4名死者中11歲男童和47歲婦人為新竹縣籍），遊覽車乘客傷者新竹縣22人，新竹市2人，該處與消防局密切聯繫了解狀況，但目前尚未能聯繫上旅行社領隊人員。

目前初步了解，是一家四口出遊不幸發生意外事件，社會處後續由社福中心啟動關懷服務，提供悲傷輔導、情緒支持及心理諮商，希冀透過專業的社工人員陪伴下，陪伴家屬渡過難關。

此外，新竹縣民15歲以上的縣民保險，以保險事故發生前設籍於新竹縣6個月以上縣民，在遭受意外不幸死亡時，每人30萬元的保險理賠金，社會處將協洽兆豐產公司協助辦理。