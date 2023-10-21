藝術串起國際友誼交流！集結台灣、韓國共81位藝術家的「台中釜山國際美術交流展」，即日起至10月31日於中友百貨C棟13F國際大廳登場！這次共展出釜山作品35件、台灣作品46件，合計81件精彩作品，帶領民眾徜徉在不同文化的藝術世界中。

「第12屆台中釜山國際美術交流展」是暌違九年後，再度由中友百貨規劃與主辦，攜手韓國釜山美術城作家會與台灣藝術經理人協會共同完成這次的交流展。

韓國釜山美術城作家會會長薛光龍及釜山市政府施設公團本部長朴仁皓，今日率團前來台中參與盛會，台中市文化局長陳佳君也代表市府出席歡迎釜山藝術家。這次展出的作品，包含油畫、水彩、水墨、書法、膠彩、壓克力、版畫、漆畫、漆器及多媒材等不同形式的精美作品。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，這場台韓美術展，可說是中台灣疫後首度舉辦的國際藝術交流活動，選在中友舉辦，顯得別具意義，藉由本次展覽，更讓中部民眾見識釜山和台灣藝術家精彩的創作。

中友百貨顧問張光貝則表示，中友百貨長期推廣藝術，本次藉由舉辦國際美術交流展，用藝術、美食、時尚三大主題，帶給顧客最全面最道地的韓國文化體驗。

韓國釜山市早期從重工業開始發展，27年前以「釜山影展」文化活動提高世界能見度，目前已是亞洲舉足輕重的大型影展，釜山藝術創作可看性相當高，本次參展也有當地知名藝術家的作品。

此外，台灣部份也多達46位藝術家參與展出，如曾肅良、廖素真、李宗仁、王仁傑、陶文岳、連建興、黃茂松等國內知名藝術家都名列其中，展品內容豐富多樣，是中部難得一見的大型藝術展覽。

中友百貨表示，現場除了藝術交流展外，同時規劃「韓國美食物產展」，安排道地韓國美食、小吃、體驗韓服拍攝等精彩活動，活動期間於展區當日不限金額消費，即可獲得1組幸運號碼，有機會獲得「Holo＋FACE韓式證件照套組」、「SAMSUNG Galaxy A53 5G手機」等獎項。