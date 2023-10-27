新北市南山中學27日舉辦創校77週年校慶，除有慶祝活動及學生才藝競賽外，晚間攜手世界展望會舉行「籃海深耕‧擁豹青春」校慶公益演唱會。（南山中學提供）

新北市南山中學今（27）日舉辦創校77週年校慶，除有慶祝活動及學生才藝競賽外，晚間攜手世界展望會舉行「籃海深耕‧擁豹青春」校慶公益演唱會，同時響應「資助1000女孩活動」，邀集全校班級、教師、家長定期資助兒童，達成了慶祝77週年校慶、資助77名兒童的目標。

南山中學的校慶演唱會依往例由班聯會主辦，全校學生票選，邀請主持人無尊及黃沐妍，歌手有盧廣仲、Ozone、同理、閻奕格、Babymint、吳卓源、陳勢安接力演出，參與師生、家長志工與貴賓超過4800人。

除共度愉快的歡慶之夜外，班聯會更不忘發揮愛心做公益活動，在校內發起並擴大宣傳，鼓勵全校班級、教師、家長響應台灣世界展望會定期兒童資助計畫，完成了慶祝77週年校慶資助77名兒童的目標。

台灣世界展望會「籃海計畫」，期望以籃球運動幫助受助青少年建立自信，發掘潛能，借此翻轉教育更翻轉生命，將在全台各地成立15支籃球隊，組成聯盟進行賽事。

南山中學籃球隊成立超過50年，是HBL甲級勁旅，擁有全國最多的冠軍獎盃，為支持「籃海計畫」，南山中學提供經費、場地及技術等支援本活動，招募新北市在地受助兒童，成立新北籃球隊，讓球隊彼此互動交流，開啟寬廣視野。

南山中學邀請展望會受助兒童參與演唱會及捐贈儀式，學校提供象徵77週年校慶的77000元贊助籃海計畫，由校長、家長會長、學生代表、教師代表一起致贈，台灣世界展望會資深專員施宜君代表接受，南山中學校長蔡銘城致詞中特別期勉學生透過愛心公益活動悟得感恩教育的重要，並能持續關愛生命、尊重生命。