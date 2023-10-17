2024在野整合14日舉行會前會，雙方仍未達成共識，民眾黨柯辦總幹事黃珊珊17日拋出「全民調」2種方案，國民黨侯辦執行長金溥聰則拋出「民主初選」細項要討論，反批強勢二選一他無法回答，再次陷入僵局。國民黨發言人、高雄市(前鎮小港旗津)立委參選人李明璇深夜也透露民眾心聲，強調「在野是一定要合作的」，為國家未來、百姓脫離苦海、孩子不上戰場，任何機關算計都該放下，政黨的利益可以拋棄，但台灣的未來絕對不行。李也說民眾的加油給她很多鼓勵、也很沉重，她也用平民的身分告訴大人們民眾心聲，「加油喔」。

李明璇17日晚間在臉書發文，提到從南港搭計程車要去搭高鐵時，被司機認出來，她也與司機聊到目前局勢，加上這兩天累積許多基層的聲音，她必須跟大家分享：「在野是一定要合作的。」

李明璇認為，目前才只是曙光乍現，任何一丁點風吹草動，都有可能造成蝴蝶效應，藍白終於踏出合作談判的第一步，真的很不願意看見出現任何破壞團結的可能因子，少一點對立放話，多一點善意堆疊，這次的在野合作，為的絕對不是單一政黨的存亡，更不是單一領袖的政治生命延續，是為了國家的未來，為了讓我們的孩子遠離戰爭，為了讓台灣老百姓脫離苦海，所以任何的機關算計，都應該在這關鍵的時刻放下，「沒有小我，只有大我」。

李明璇也引用電影蝙蝠俠《黑暗騎士》的台詞「黎明前的夜晚是最黑暗的」說，我們正處在最艱難的時刻，可是千萬不要在這好不容易要熬過黑暗的時刻，又有人去把窗戶關了起來。

李明璇強調，「在野需要團結，在野沒有分裂的本錢，台灣更沒有那麼多能任由他們揮霍的四年，政黨的利益可以拋棄，但台灣的未來絕對不行。」

李明璇也提到，「其實很多時候民眾的加油，真的帶給我很大的鼓勵，可是有時候這一聲加油也很沈重，我不是權力核心，此刻也不是用發言人身分說話，我只是一介平民，剛好正在競選民意的代表，膽大透過這種方式，想告訴大人們，這是民眾的心聲，加油喔。」