國民黨總統參選人侯友宜28日將在鳳山舉辦高雄首場大型造勢，前高雄市長韓國瑜呼籲大家踴躍參加。（圖擷取自中國國民黨高雄市黨部）

國民黨總統參選人侯友宜28日將在鳳山舉辦高雄首場大型造勢，前高雄市長韓國瑜特別錄影呼籲支持者踴躍參加，並提到2024總統大選關係到台灣的生死存亡，「我們一起愛台灣，用行動支持侯友宜」。

侯友宜14日於新北市板橋區舉辦第1場全國大造勢，包括韓國瑜、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前立法院長王金平等藍營大咖皆出席，現場更湧入超過5萬人。

侯友宜接下來還有4場造勢，其中28日於鳳山捷運西站後方台糖空地舉行侯友宜造勢大會。韓國瑜昨（16）日也特別錄影為侯友宜高雄造勢晚會宣傳，並強調2024選舉攸關台灣生死存亡，希望大家一起愛台灣，用行動支持侯友宜。

2024總統暨立委大選進入倒數階段，國民黨日前公布「萬人造勢大會」的時間、地點：

(一)10月14日周六晚間18時30分，侯友宜總統暨立委新北市競選總部成立大會，地點：板橋第一運動場廣場(新北市板橋區漢生東路278號)。此活動相當成功，場面熱鬧。

(二)10月20日周五晚間18時30分，「來台中 挺友宜」侯友宜參選總統暨台中市立委提名人誓師大會，地點：沙鹿區運19棒壘場(台中市沙鹿區保順一街105號)。

(三)10月21日周六晚間17時30分，「2024守護中華民國」侯友宜總統暨立法委員桃園市競選總部成立大會，地點：中壢區中美路二段、中豐路路口。

(四)10月28日周六晚間18時30分，侯友宜造勢大會，地點：鳳山捷運西站後方台糖空地(高雄市鳳山區自由路、青年路路口)。

(五)11月4日周六下午15時，侯友宜總統候選人萬人造勢大會台北場，地點：台北市政府前廣場(台北市信義區市府路1號)。