高市議員郭建盟23日示警，高雄沿海養殖業養殖面積短短3年，竟大幅減少573.4公頃，相當於4個鹽埕區大小，釀成產銷失衡。（摘自高市議會網站／柯宗緯高雄傳真）

台南阿堂鹹粥的虱目魚粥價格飆漲，2年內從180元漲到300元，日前引發網路熱議。高市議員郭建盟今（23）日分析背後因素或許與養殖面積銳減有關，像是高雄短短3年內就少了「4個鹽埕區」大小的養殖面積，因此嚴重破壞漁業價格均衡與產業結構。

高市議員郭建盟今質詢引用2022年高雄漁業年報顯示指出，高雄沿海養殖業養殖面積自2019年底3487.91公頃到2022年底降至2914.51公頃，減少573.4公頃，占總面積1／6，相當於4個鹽埕區大小，釀產銷失衡，魚價貴森森回不去。

郭建盟觀察到，產值價格卻逆勢上揚，自2020年谷底新台幣29.95億元成長至39.37億元，增加9.41億元，增幅達31.4％。雖然價格漲，但漁民因養殖量不足，無法多賣獲利，且此一供需失衡，恐因養殖面積減少，難以回復。

對此，高市府海洋局長張漢雄答詢指出，將了解數據概況，提出對策。針對產銷失衡，也會跟漁業署、學者專家定期針對魚種探討，進行失衡預警，若某一魚種多，將勸漁民養殖別的魚種，避免失衡。

海洋局說明，除受氣候影響水情，魚隻成長趨緩，主要為生產成本增加帶動池邊價格，如飼料原物料成本上漲、缺工、人事成本增加、氣候影響等及疫情影響等因素，所產生價格波動。