高市府環保局28日派員到樹德科大旁大排沿線稽查，發現燕巢區某畜牧場牛糞露天曝曬，違反廢棄物清理法第36條規定，環保局將對畜牧業者裁處6000元到300萬元罰鍰。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄典寶溪上游樹德科大周邊近日經常遭民眾陳情，稱空氣中瀰漫著牛糞惡臭味，高市府環保局28日派員到樹德科大旁大排沿線稽查，發現燕巢區某畜牧場牛糞露天曝曬，違反廢棄物清理法第36條規定，環保局將對畜牧業者裁處6000元到300萬元罰鍰。

高市府環保局表示，稽查人員於28日沿著大排巡查樹德科大周邊4家畜牧業者，查獲1家養牛場，現場將大量牛糞直接露天曝曬，導致空氣中瀰漫惡臭，嚴重影響附近居民的生活品質，後續將依廢棄物清理法相關規定對畜牧業者裁處。

環保局另巡查其他3家畜牧業者，雖未排放廢水，但發現場內管線雜亂、標示不清、固液分離後的固體物露天堆置、紅泥沼氣袋塌陷，以及集水溝雨汙未分流等缺失，稽查人員現場請業者加強環境整頓，並要求儘速改善。

環保局呼籲畜牧業者自愛自重，不得任意排放未經處理過的禽畜糞尿，或露天曝曬禽畜糞便，導致鄰近水體水質惡化並使空氣瀰漫惡臭，影響居民生活起居，若經查獲違規排放行為，將依法嚴懲，以維護高雄環境品質。