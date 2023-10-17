國民黨總統參選人侯友宜與青年藝術家、農友座談（中）。（李京昇攝）

國民黨總統參選人侯友宜17日下午2點多到訪苗栗，接連參拜公館五穀宮、苗栗市玉清宮，並前往苗栗特色館與青年藝術家、青年農友座談，侯友宜允諾，未來若當選總統，將全力協助提升各產業品質，並聯盟各縣市相關產業，將苗縣農業、陶瓷業帶向國際舞台。

侯友宜今天下午3點多參訪苗栗特色館，並與各產業青年座談。有養蜂農向他陳情，台灣蜂農遭遇到假蜜問題，雖有跟農業部陳情，但仍然面臨種種困境，蜂農舉澳洲、美國、德國同樣有假蜜風波，但各國都有檢驗規範，台灣相關法令落後20年，台灣每年需求3萬3000噸蜂蜜，但國產量只有1到1萬5000噸，市面上難以證明真偽，盼侯能夠給予協助。

青年陶藝、陶瓷藝術家則表示，苗栗有很好的陶藝陶瓷背景，但陶藝發展不彰，希望在地陶產業能走向國際，也希望有更多方式、提供舞台讓他們有發展。

苗栗茶農說，在地茶產業面臨進口茶，面對進口茶削價競爭，許多茶農難以生存，另外也希望侯友宜能夠協助，把茶產業帶到國際，同時在茶品質把關部分，能夠更嚴謹。

侯友宜表示，他認為苗栗陶瓷、陶藝品質相當優異，完全不輸鶯歌，但他發現苗栗的現況是沒有產業聚落，傳統文化要能夠發展還有產業升級，需要公部門重視，他覺得苗栗跟新北不會很遠，他認為未來可以互相交流跟結盟，讓陶產業全面升級，並成立更完整的產業聚落。

侯友宜說，針對茶、蜂蜜等農產業，都有面臨國外進口競爭的問題，他願協助各產業連結新北市的廣大市場，讓苗栗農產品消費市場擴大，並新北各家商店合作，讓苗縣農產品被看見。另，針對蜂農檢驗問題，他允諾若能當上總統，一定提出更加嚴謹的檢驗規範，守護台灣在地的蜂蜜產業。