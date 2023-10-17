國民黨總統參選人侯友宜17日到國民黨新竹縣黨部時，針對媒體詢問藍白合進度，民眾黨希望拋出具體可執行方案，是否有可能改變遊戲規則？侯友宜強調會不斷持續溝通，朝政黨輪替、不斷往前走。

媒體以柯文哲態度不友善，接下來藍白怎麼協調，會不會擔心破局？侯友宜回應會釋出最大的善意、包容，盡最大的努力，大家一起共同面對面商討，讓藍白合協力往前推。至於是否由藍白合備案？侯友宜說「目前雙方仍在溝通當中」！

侯友宜強調國民黨上下一條心、團結一致，面對這次選舉國民黨一定要完成政黨輪替，更感謝韓國瑜鼎力協助，在藍白合還沒結果前，韓國瑜就先錄影喊話支持者，之後也要高雄鳳山造勢，展現國民黨實力。

針對國民黨不分區名單，侯友宜說「目前正在規畫當中」。民眾黨傳出要納黃國昌進不分區名單，侯友宜則未表態，強調國民黨自身對於不分區名單有全盤規畫。

侯友宜提到昨天跟羅森伯格會面，說羅森伯格昨特地到新北參觀台灣設計展，在參觀過程中，2人也聊到兩岸、國防、外交或政策，彼此堅信台美關係一定更加好，一定會維持台海安定、台灣安全、世界安心。

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