張麗善主動發表感言說，她非常不捨、遺憾沈宗隆請辭。（周麗蘭攝）

雲林縣議會議長沈宗隆今（13日）在定期會大會中突然宣布請辭議長職務，依法須於一個月內完成補選。沈宗隆因涉及達德能源行賄案遭雲林地檢署羈押、起訴，他交保後即表示辭去議長職務，以求法官有公正的審判心證。

沈宗隆今天上午10點半主持會議時宣布辭去議長職務，他表示這三屆議長選舉以來，承蒙議員同仁鼎力相助非常順利當選議長，在議長的職務當中如果有欠缺的地方，請各位議員多多諒解，今後他還是議員的身份，還是會在議事廳共事，雖然辭去議長職務，議員如果還有什麼地方需要他服務，他盡量為大家服務。

張麗善主動發表感言說，她非常不捨、遺憾，感謝沈議長在她任期近5年的時間對雲林縣政府所推動的任何一個政策、預算都嚴格把關，她我深深感謝。

沈宗隆步下議長席時，縣長張麗善給予溫暖擁抱。

雲林縣議會表示，請辭當天開始算起，3天內報內政部核備，內政部核備之後一個月內要進行補選。